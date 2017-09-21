Независимая Армения отмечает 26-летие
21 сентября 2017 - 12:23 AMT
PanARMENIAN.Net - 21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. 26 лет назад, армянский народ вновь получил право самостоятельно строить свое будущее, быть хозяином себе и своей земле.
Народ вновь обрел потерянную в течение последних веков государственность, которую лишь на пару лет обрел в 1918 году, в годы Первой республики. 21 сентября 1991 года народ Армении на всенародном референдуме проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства Армения, и 95% граждан, обладающих правом голоса, ответили на этот вопрос утвердительно.
Как и в 1918 году, Армения была вынуждена создавать свою государственность в навязанной ей войне. И если Первая республика останется в памяти потомков благодаря подвигу Сардарапата, то рождение Третьей республика неразрывно связанно с борьбой за свободу Арцаха. Именно победа в навязанной Азербайджаном карабахской войне, результатом чего явилось создание второго армянского государства – Республики Арцах, и можно считать главным достижением Третьей республики.
Через 2 дня после голосования по итогам голосования была принята «Декларация о государственной независимости Армении». Таким образом, референдум двадцатилетней давности легитимировал Третью республику в Армении.
По случаю 26-ой годовщины Независимости Республики Армения президент Серж Саргсян вместе с президентом Арцаха Бако Саакяном, католикосом всех армян Гарегином Вторым, католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым и в сопровождении высшего руководства республики 21 сентября посетил воинский пантеон «Ераблур» - воздал дань уважения памяти армянских сынов, пожертвовавших своей жизнью во имя Независимости отечества.
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