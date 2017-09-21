В Армении любят гольф: Число игроков за год увеличилось на 73%

PanARMENIAN.Net - В Армении за год число игроков в гольф рекордно увеличилось. По этому показателю Армения возглавляет страны Европы.

В 2016 году в Армении было зарегистрировано 130 игроков в гольф - на 73.33% больше, чем в 2015 году (75 человек).

В одном из недавних исследований упоминается, что в начале этого года федерация гольфа Армении стала 151-м лицензированным членом Международной ассоциации гольфа R&A, благодаря чему интерес к этому виду спорта увеличился в несколько раз.

Отмечается, что 62% зарегистрированных в Армении игроков в гольф - мужчины, 23% - подростки, и только 15% - женщины.

Великобритания продолжает возглавлять рейтинг по количеству игроков в гольф и наибольшему числу клубов и школ. В Европе 4.1 миллиона зарегистрированных игроков в гольф - 0,9% от общей численности населения.