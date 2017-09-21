Дочь Алиева делала селфи во время речи отца на Генассамблее ООН

PanARMENIAN.Net - Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева сделала селфи во время выступления отца на Генассамблее ООН.

Когда Ильхам Алиев рассказывал с трибуны ООН о Нагорном Карабахе и назвал президента Армении «военным преступником», его жена и старшая дочь переглядывались и улыбались. Затем Лейла Алиева сделала несколько снимков селфи с удивлением на лице, пишет BBC.

За поведением дочери азербайджанского президента могли наблюдать участники заседания, поскольку оно транслировалось на экране.

В ходе выступления в Нью-Йорке Алиев отметил, что подвижек в мирном урегулировании карабахского конфликта сейчас нет, и призвал ввести санкции против Армении.

Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что проблема Нагорного Карабаха - это проблема прав человека и может решиться только посредством одного из основополагающих и неотъемлемых прав человека - свободного самоопределения народа. По его словам, тяжелая война 1992-1994 годов, ее последствия и затем ведущиеся переговоры не стали уроком для Азербайджана.