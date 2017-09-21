Начальник ГШ ВС Армении о сдаче земель Азербайджану: «Не знаю таких территорий»

PanARMENIAN.Net - Нарушение системы безопасности на любой территории Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) создаст серьезные угрозы безопасности для республики. Об этом заявил журналистам начальник Главного штаба ВС Армении Мовсес Акопян, комментируя заявление главы МИД Армении о процессе карабахского урегулирования.

Ранее министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Ереван обсуждает с Азербайджаном возврат части территорий Нагорного Карабаха.«Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать Карабаху», — отметил Налбандян, добавив, что иных подробностей сообщить не может.

На вопрос, о каких территориях, которые не угрожают безопасности, говорит министр, начальник ГШ ВС Армении ответил: «Я не знаю таких территорий», пишет Aysor.am.

«Армия будет выполнять то, что решит политическая власть», - подчеркнул он.