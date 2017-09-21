Начальник ГШ ВС Армении о сдаче земель Азербайджану: «Не знаю таких территорий»
21 сентября 2017 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Нарушение системы безопасности на любой территории Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) создаст серьезные угрозы безопасности для республики. Об этом заявил журналистам начальник Главного штаба ВС Армении Мовсес Акопян, комментируя заявление главы МИД Армении о процессе карабахского урегулирования.
Ранее министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Ереван обсуждает с Азербайджаном возврат части территорий Нагорного Карабаха.«Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать Карабаху», — отметил Налбандян, добавив, что иных подробностей сообщить не может.
На вопрос, о каких территориях, которые не угрожают безопасности, говорит министр, начальник ГШ ВС Армении ответил: «Я не знаю таких территорий», пишет Aysor.am.
«Армия будет выполнять то, что решит политическая власть», - подчеркнул он.
Самое значимое
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Премьер РА не давал поручения об углубленном преподавании русского в армянских школах «Поручений в связи с русским языком я не давал», - сказал журналистам Карапетян
Ирак, Иран и Турция призвали курдов отказаться от референдума о независимости Стороны отметили, что конструктивный диалог в рамках иракской конституции является единственным путем решения проблем между Багдадом и Эрбилем
Результативная серия «Реала» прервалась: Клуб уступил «Бетису» В предыдущий раз игроки «Королевского клуба» не поражали ворота соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года
В Ереване отметят Международный день кофе с участием местных компаний-производителей По этому поводу в течение вечера 1 октября, в 19:00 - 22:00 (по Еревану), посетители центра смогут ознакомиться с наилучшим ассортиментом кофе