Серж Танкян призвал всех посмотреть фильм «Последний житель» про карабахский конфликт
21 сентября 2017 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян призвал всех, кто не успел посмотреть фильм Дживана Аветисяна «Последний житель», наверстать упущенное. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.
«В предстоящие выходные в Уиттиере и Коста-Месе состоится показ. Если вы пропустили сеансы в Глендейле на прошлой неделе, то это ваш шанс посетить предстоящий показ этого фильма режиссера Дживана Аветисяна, к которому я написал саундтрек»,— написал артист.
Фильм «Последний житель» повествует о последнем жителе села, опустевшего вследствие карабахского конфликта. Однако главный герой по имени Абгар не может уехать, поскольку ждет возвращения дочери, которая после погромов попала в психиатрическую лечебницу. Саундтрек к фильму написал лидер группы System of a Down Серж Танкян.
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