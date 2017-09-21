«Вы на армянина не похожи, я их нюхаю издалека»: Лапшин рассказал о допросах азербайджанских следователей
21 сентября 2017 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Российско-израильский блогер Александр Лапшин, возвратившийся из азербайджанского заключения в Израиль, рассказал, как азербайджанские следователи ведут допросы.
«В Азербайджане мной занимались лучшие следователи этой закавказской республики: полковник Камал Талыбов (сын бывшего председателя Верховного суда Азербайджана), полковник Вугар Насыбов, начальник следственного управления генерал Ильдар Ахмедов и заместитель генпрокурора, тоже генерал Рустам Усубов»,- написал Лапшин в своем «Живом журнале».
По его словам, следователи при дапросах всячески убеждали его в том, что лишь чистосердечное признание в работе на спецслужбы Армении и России облегчит его участь.
«Следует подчеркнуть явную ангажированность и враждебность следственных действий в отношении Российской Федерации, столько абсурда и откровенных голословных обвинений в адрес России я даже не ожидал услышать»,- отметил Лапшин.
«Все явно задумывалось, как компенсация за ушедший Карабах, типа, пусть мы потеряли Агдам и Шуши, зато поймали блогера-путешественника. В какой-то мере это должно было поддержать упаднические настроения в азербайджанском обществе. Но, как и говорил, вышла какая-то нелепая фантасмагория, начиная со спецназа в масках, притащившего на тот момент мало кому известного блогера, и заканчивая показательным судом, который вызвал возмущение по всему миру и в десятках правозащитных организациях. А уж попытка меня убить в камере 10 сентября и утром 11 сентября неожиданно помиловать и немедленно бизнес-классом рейса AZAL отправить в Тель-Авив, так это вообще ни в какие рамки не укладывается»,- пишет блогер.
Лапшин также перечислил несколько выдающихся перлов азербайджанских следователей:
«Вы на армянина не похожи, я их нюхаю издалека» (с), полковник юстиции Вугар Насыбов.
«Как ваша дача в Карабахе? Нет дачи в Карабахе? А говорили, что есть. Значит нет? Ну ладно. Так как дача?» (c), полковник юстиции Камал Талыбов.
«Еврейки быстро стареют и становятся страшными, это их роднит с армянками, а вот мужики ничего...» (с), не помню, кто это сказал из упомянутых лиц.
«Следствием установлено, что 16.06.16 вы купили на кредитную карточку себе брюки за 52 маната. С какой целью? Носить? А не кроется ли тут чего-то большего?» (с), следователь Кемал Талыбов.
«Вы купили симкарту Azercell за таким-то номером, но не сделали ни одного звонка, почему? Вам некому звонить в Азербайджане? Тогда зачем карту купили? Ради Фейсбука и Вотсапа? Но вы же говорите, что у вас нет друзей в Баку! Ах, Вотсап и Фейсбук позволяет общаться со всем миром, понятно...» (с), следователь Вугар Насыбов».
Лапшин отметил, что такие глупые вопросы следователи также задавали его матери, приехавшей на свидание с ним.
«Если даже лучшие профессионалы Азербайджана так ведут дела, то что сказать об основной массе? Пройдет совсем немного времени и деревня окончательно сменит старую советскую интеллигенцию Баку, а затем быстрая исламизация и афганистанизация. Процесс необратим. Впрочем, лучшие уже давно Азербайджан покинули, а те, кто остались, либо воруют с нефтяной иглы, либо сами на чемоданах, либо... будущее страны за ними, за деревней»,- заключил Лапшин.
Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.
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