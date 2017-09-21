Посетившие Карабах конгрессмены США могут оказаться в «черном списке» Азербайджана
21 сентября 2017 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с визитом в Карабах членов Палаты представителей Конгресса США Френка Паллоне и Тулси Гебрдина.
В Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) 20 сентября прибыли члены Палаты представителей США Фрэнк Паллоне и Тулcи Гебрд в сопровождении постоянного представителя Арцаха в США Роберта Аветисяна, сопредседателя Армянской ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамяна и директора американского филиала фонда «Айастан» Марии Мигранян.
«Расследуется вопрос незаконного визита на оккупированные территории Азербайджана членов Палаты представителей Конгресса США Френка Паллоне и Тулси Гебрдина. По итогам расследования в их отношении будут приняты соответствующие шаги»,- говорится в заявлении, пишет АПА.
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