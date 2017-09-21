В Ереване отметят Международный день кофе с участием местных компаний-производителей
21 сентября 2017 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - 1 октября во всем мире отмечают Международный день кофе. К инициативе проведения праздника присоединился также ереванский центр досуга The LOFT.
По этому поводу в течение вечера 1 октября, в 19:00 - 22:00 (по Еревану), посетители центра смогут ознакомиться с наилучшим ассортиментом кофе.
Свою продукцию представят местные компании-производители кофе, импортеры, а также кафе, специализирующиеся на готовке кофе. Посетителей будут угощять этим напитком, также можно будет приобрести понравившиеся сорта.
В центре обещают организовать тематические мастер-классы, угощение, музыкальную программу, а также гадания на кофейной гуще.
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