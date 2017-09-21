В Ереване отметят Международный день кофе с участием местных компаний-производителей

PanARMENIAN.Net - 1 октября во всем мире отмечают Международный день кофе. К инициативе проведения праздника присоединился также ереванский центр досуга The LOFT.

По этому поводу в течение вечера 1 октября, в 19:00 - 22:00 (по Еревану), посетители центра смогут ознакомиться с наилучшим ассортиментом кофе.

Свою продукцию представят местные компании-производители кофе, импортеры, а также кафе, специализирующиеся на готовке кофе. Посетителей будут угощять этим напитком, также можно будет приобрести понравившиеся сорта.

В центре обещают организовать тематические мастер-классы, угощение, музыкальную программу, а также гадания на кофейной гуще.