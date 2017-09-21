Результативная серия «Реала» прервалась: Клуб уступил «Бетису»

PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» уступил «Бетису» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Реал» прервал голевую серию из 73 матчей с забитыми мячами подряд. В предыдущий раз игроки «Королевского клуба» не поражали ворота соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года, пишет Championat.com.

Мадридцы, которые в прошлом туре повторили мировой рекорд, установленный бразильским «Сантосом» в начале 60-х, не сумели превзойти это достижение.

В матче очередного тура чемпионата Испании 17 сентября мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.