В Ереване пройдет международный конкурс красоты «Топ-Модель СНГ»

PanARMENIAN.Net - Международный конкурс красоты «Топ-Модель СНГ» пройдет в Ереване в ноябре 2017 года.

В конкурсе примут участие 30-35 красавиц из стран СНГ в возрасте 18-27 лет, которые победят в отборочных этапах в своих странах. Победительницы в конце октября прибудут в Армению для участия в финале.

На конкурсе «Топ-Модель СНГ» будут присутствовать также многочисленные эксперты в сфере моды и шоу-бизнеса из стран Содружества.

Этот масштабный конкурс является хорошей площадкой как для начинающих, так и для состоявшихся моделей для налаживания деловых связей с ведущими экспертами данной сферы и в контексте выхода на мировой модельный рынок.