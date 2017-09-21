В Ереване пройдет международный конкурс красоты «Топ-Модель СНГ»
21 сентября 2017 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный конкурс красоты «Топ-Модель СНГ» пройдет в Ереване в ноябре 2017 года.
В конкурсе примут участие 30-35 красавиц из стран СНГ в возрасте 18-27 лет, которые победят в отборочных этапах в своих странах. Победительницы в конце октября прибудут в Армению для участия в финале.
На конкурсе «Топ-Модель СНГ» будут присутствовать также многочисленные эксперты в сфере моды и шоу-бизнеса из стран Содружества.
Этот масштабный конкурс является хорошей площадкой как для начинающих, так и для состоявшихся моделей для налаживания деловых связей с ведущими экспертами данной сферы и в контексте выхода на мировой модельный рынок.
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