Гюмри вошел в топ-3 дешевых направлений для перелетов из Москвы
21 сентября 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Второй по величине армянский город Гюмри вошел в тройку дешевых направлений для перелетов из Москвы. Об этом свидетельствуют данные экспертов сервиса путешествий OneTwoTrip.
Так, билеты из Москвы в Гюмри и обратно можно приобрести за 6 350 рублей. Самым недорогим зарубежным маршрутом оказался перелет из российской столицы в Мемминген (Бавария). Билеты в обе стороны можно найти за 4 140 рублей. Второе место досталось рейсам из Москвы в Минск (5 600 рублей), пишет Lenta.ru.
Самый дешевый перелет по России в октябре обойдется в 2,5 тысячи рублей в обе стороны. За эти деньги можно слетать из Москвы в Казань.
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