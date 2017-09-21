Гюмри вошел в топ-3 дешевых направлений для перелетов из Москвы

PanARMENIAN.Net - Второй по величине армянский город Гюмри вошел в тройку дешевых направлений для перелетов из Москвы. Об этом свидетельствуют данные экспертов сервиса путешествий OneTwoTrip.

Так, билеты из Москвы в Гюмри и обратно можно приобрести за 6 350 рублей. Самым недорогим зарубежным маршрутом оказался перелет из российской столицы в Мемминген (Бавария). Билеты в обе стороны можно найти за 4 140 рублей. Второе место досталось рейсам из Москвы в Минск (5 600 рублей), пишет Lenta.ru.

Самый дешевый перелет по России в октябре обойдется в 2,5 тысячи рублей в обе стороны. За эти деньги можно слетать из Москвы в Казань.