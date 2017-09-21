// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Aргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну присвоено звание Национального героя Армении

Aргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну присвоено звание Национального героя Армении
21 сентября 2017 - 17:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян присвоил аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну звание Национального героя.

Указами президента Армении Сержа Саргсяна по случаю 26-й годовщины независимости Республики Армения группа деятелей, представляющих сферы науки, образования, здравоохранения, экономики, искусства, культуры и спорта, представители вооруженных сил и правоохранительных органов награждены высокими государственными наградами, присвоены также почетные звания.

Эрнекян является одним из самых богатых людей в Южной Америке. Его компания Corporación América занимается аэропортами, инфраструктурой, сельскохозяйственной, энергетической, коммерческой и банковской деятельностью.

Президент Саргсян поздравил всех награжденных с праздником и присуждением высоких государственных наград, пожелал успехов.

 Самое значимое
The Smithsonian: Армения - родина производства пиваThe Smithsonian: Армения - родина производства пива
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
Henley & Partners: Возможности граждан Армении для жизни и работы за границей улучшилисьHenley & Partners: Возможности граждан Армении для жизни и работы за границей улучшились
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Между Арменией и Молдовой может быть введен безвизовый режимМежду Арменией и Молдовой может быть введен безвизовый режим
Как отметил замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, представляя законопроект, в рамках СНГ действует положение о взаимных безвизовых посещениях
Армянский таксист вернул забытый послом Германии телефон и стал его гостемАрмянский таксист вернул забытый послом Германии телефон и стал его гостем
Особым гостем Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Армении Матиаса Кислера 19 июля стал водитель такси Сурен Согоян.
Partner news
 Статьи
«Мы требуем продолжения банкета»

Где потусить в Ереване после двух ночи

 Самое читаемое в разделе
Армении удалось резко снизить количество селективных абортов
Премьер Армении: В Сюнике будут созданы большие возможности для сотрудничества с Ираном
VI форум Армения-Диаспора пройдет 18-20 сентября
Ученые: Витамин C эффективен для борьбы с лейкозами
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Samsung начала продажи розовых Galaxy S8 в Европе Изначально розовый Samsung Galaxy S8 появился в Тайване, а затем его стало можно купить в Северной Америке
Владелицей издания «Сноб» стала Марина Геворкян В заявлении «Онэксима» говорится, что группа решила избавиться от медийных активов в рамках своей инвестиционной стратегии
Facebook пробует вставить ссылку WhatsApp в свое основное приложение Соответствующая ссылка отображается в разделе меню, хотя пока недоступна для всех пользователей
МИД РФ: Реакция Баку на закрытие ВАК ничего, кроме возрастающего недоумения не вызывает МИД России выступил с комментарием в связи с заявлениями пресс-службы МИД Азербайджана по поводу ликвидации в судебном порядке Всероссийского азербайджанского конгресса