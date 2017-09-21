Aргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну присвоено звание Национального героя Армении

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян присвоил аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну звание Национального героя.

Указами президента Армении Сержа Саргсяна по случаю 26-й годовщины независимости Республики Армения группа деятелей, представляющих сферы науки, образования, здравоохранения, экономики, искусства, культуры и спорта, представители вооруженных сил и правоохранительных органов награждены высокими государственными наградами, присвоены также почетные звания.

Эрнекян является одним из самых богатых людей в Южной Америке. Его компания Corporación América занимается аэропортами, инфраструктурой, сельскохозяйственной, энергетической, коммерческой и банковской деятельностью.

Президент Саргсян поздравил всех награжденных с праздником и присуждением высоких государственных наград, пожелал успехов.