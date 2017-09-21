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Тиллерсон: Иран угрожает стабильности на Ближнем Востоке

Тиллерсон: Иран угрожает стабильности на Ближнем Востоке
21 сентября 2017 - 18:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь заявил, что Иран после подписания ядерного соглашения с «шестеркой» международных посредников по-прежнему угрожает стабильности на Ближнем Востоке.

«К сожалению, после подписания соглашения (с Ираном – ред.), мы видели все, что угодно, кроме мирного и стабильного региона (Ближнего Востока – ред.)», — заявил Тиллерсон на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что называет «ожиданиями» или «духом» результаты соглашения, которые должны привести к миру и стабильности в регионе. Госсекретарь привел некоторые примеры такой нестабильности на Ближнем Востоке. Так, указал Тиллерсон, Иран продолжает поддерживать режим президента Сирии Башара Асада, который «принес насилие своему народу».

Также он указал на «провокационные» действия Ирана против ВМС США и судов коалиции, которые «мирно следуют» через Персидский залив.

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Ria.ru. Тиллерсон заявил, что Иран угрожает стабильности на Ближнем Востоке
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