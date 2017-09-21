Facebook пробует вставить ссылку WhatsApp в свое основное приложение

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook тестирует возможность включения WhatsApp в основное приложение. Некоторые пользователи Android обнаружили в своем приложении Facebook кнопку WhatsApp, которая работает в качестве ярлыка - открывает WhatsApp, не выходя из Facebook.

Соответствующая ссылка отображается в разделе меню, хотя пока недоступна для всех пользователей, пишет The Next Web.

Новинка пока тестируется на Android, хотя не исключено, что пользователи iOS вскоре заметят ее.