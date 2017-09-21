Владелицей издания «Сноб» стала Марина Геворкян
21 сентября 2017 - 17:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продала издание «Сноб» генеральному директору ООО «Сноб Медиа» Марине Геворкян.
В заявлении «Онэксима» говорится, что группа решила избавиться от медийных активов в рамках своей инвестиционной стратегии.
«Сноб» оставался последним таким активом «Онэксима».
«Для нас принципиально важно было реализовать проект такому инвестору, кто и в дальнейшем был бы готов брать на себя ответственность за развитие бренда, который нам удалось сделать лидером в своем сегменте рынка. Именно таким инвестором является Марина Геворкян, которая на протяжении последних лет отвечала за развитие бизнес-модели проекта и его эффективность. Мы уверены, что команда «Сноба» под ее руководством сможет обеспечить необходимую преемственность и динамику в развитии этого проекта», — заявил генеральный директор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов.
«Моя профессиональная деятельность 9 лет связана с проектом «Сноб», который стал существенной частью моей личной и профессиональной жизни. Я уверена, что в статусе независимого медиаактива «Сноб» укрепит лидерские позиции, что обеспечит развитие отношений с давними коммерческими партнерами и привлечет новых»,- говорится в заявлении Геворкян.
Проект «Сноб» был запущен в 2008 году. Его создал основатель издательского дома «Коммерсант» Владимир Яковлев.Марина Геворкян работает в «Снобе» с 2009 года. Гендиректором ООО «Сноб Медиа» она стала в 2012 году.
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