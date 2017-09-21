Samsung начала продажи розовых Galaxy S8 в Европе

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung начала продажи розовой цветовой вариации смартфона Galaxy S8 в Европе. Изначально розовый Samsung Galaxy S8 появился в Тайване, а затем его стало можно купить в Северной Америке. Теперь пришел черед европейских стран.

Розовый Samsung Galaxy S8 оценивается примерно в 599 евро. Пока на него принимаются предварительные заказы, а срок поставок не уточняется, пишет Ferra.ru.

Samsung Galaxy S8 вышел в продажу в марте 2017 года. Он оснащается 5,8-дюймовым изогнутым Super AMOLED-экраном с разрешением Quad HD+ (2960 х 1440 пикселей) с результирующей плотность 570 и 529 точек на дюйм, соотвественно. Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, систему оптической стабилизации изображения и автофокус Dual Pixel, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7.