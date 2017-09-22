Самолет рейса Москва - Гюмри экстренно посадили из-за курящего пассажира
22 сентября 2017 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Лоукостер «Победа» экстренно посадил самолет из-за пассажира, курившего на борту. Об этом сообщила представитель перевозчика, передает РБК.
Самолет, выполнявший рейс Москва — Гюмри, приземлился в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край), сказала она.
В конце июня авиакомпания предупреждала о том, что будет сажать самолеты в случае курения на борту.
«Поскольку участились случаи курения на борту, мы приняли решение ужесточить меры по борьбе с курящими пассажирами: теперь в случае обнаружения курящих пассажиров будет выполняться вынужденная посадка в ближайшем доступном аэропорту», — говорил глава компании Андрей Калмыков.
Он подчеркивал, что пассажира, по вине которого самолет будет вынужден сесть, снимут с борта сотрудники полиции, все расходы из-за посадки взыщут с нарушителя.
В июле инцидент с курением произошел на борту рейса «Победы», летевшего по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург, рассказывала пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова. Самолет совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково, пассажира с рейса сняли, сообщила Селиванова. На сегодняшний момент «Победа» подала три иска к курившим на борту пассажирам, добиваясь компенсации расходов почти на 700 тыс руб.
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