Члены SOAD примут участие в концерте памяти вокалиста Linkin Park
22 сентября 2017 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Инструментальный состав System Of A Down 27 октября в Лос-Анджелесе примет участие в концерте памяти вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой 20 июля 2017 года.
«Дарон, Шаво и Джон присоединятся к Linkin Park в память о Честере Беннингтоне»,- говорится в микроглоге SOAD в Twitter.
Концерт получил название «Linkin Park и друзья восхваляют жизнь в память о Честере Беннингтоне». Гостями вечера станут известные музыканты рок-, поп- и хип-хоп сцены, которые знали Беннингтона лично или испытали сильное влияние его творчества. Объявленные на данный момент имена: Мэттью Шэдоус (Avenged Sevenfold), Джонатан Дэвис (Korn), Оли Сайкс (Bring Me The Horizon), Райан Ки (Yellowcard) и хип-хоп исполнитель Машин Ган Келли. Певица Киара, участвовавшая в песне Heavy, снова присоединится к группе на сцене.
Ранее группа Linkin Park представила клип на песню One More Light с одноименного альбома группы, который вышел в мае 2017 года. Видео смонтировано из концертных и архивных съемок с участием вокалиста Честера Беннингтона.
Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством 20 июля. Тело 41-летнего музыканта обнаружили 9 часов утра по местному времени в его личной резиденции Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии. Вокалист был дважды женат, у него осталось шестеро детей. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.
Беннингтон присоединился к Linkin Park в 1999 году, c ним группа записала свой первый альбом Hybrid Theory, принесший ей мировую популярность. Беннингтон был одним из соавторов песен группы. В 2005 году он основал группу Dead by Sunrise.
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