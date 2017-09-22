Левон Аронян одержал победу и вышел в финал Кубка мира по шахматам
22 сентября 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам армянский гроссмейстер Левон Аронян победил в полуфинале француза Максима Вашье-Лаграва и вышел финал.
Противостояние гроссмейстеров получилось очень упорным. Шесть партий на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени) победителя не выявили. В решающей партии - «армагеддоне» - армянский гроссмейстер играл белыми и ему, согласно правилам, необходимо было побеждать.
Аронян блестяще справился с задачей, вынудив соперника сдаться на 78-м ходу. Общий счет матча – 5:4, пишет пресс-служба НОКА.
В другой полуфинальной паре Дин Лижэнь (Китай) – Уэсли Со (США) победу на тай-брейке со счетом 2,5:1,5 (общий счет – 3:5:2,5) одержал китайский гроссмейстер.
22 сентября станет днем отдыха, а с 23 по 27 сентября состоится финальный поединок Аронян – Дин Лижэнь. В отличие от предыдущих этапов в финале будет сыграно четыре партии, а в случае необходимости победителя вновь выявит тай-брейк.
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