Северная Корея грозит испытанием водородной бомбы в Тихом океане
22 сентября 2017 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Пхеньян может провести испытания водородной бомбы в Тихом океане. Об этом заявил 22 сентября министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо.
Отвечая на вопрос, какие меры может принять северокорейский лидер Ким Чен Ын в ответ на жесткие высказывания президента США Дональда Трампа в ООН, глава МИД КНДР заявил: «Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане».
В то же время он заметил, что ему не известны дальнейшие действия Пхеньяна и что подобные решения принимает Ким Чен Ын, передает Deutsche Welle со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Выступлая в Генассамблее ООН 19 сентября, Трамп пригрозил Северной Корее «тотальным уничтожением». Лидера КНДР американский президент назвал «самоубийцей с ракетой, выполняющим миссию уничтожения себя и своего режима».
3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Сейсмологи в Китае, Южной Корее и США зафиксировали два подземных толчка магнитудой до 6,3. При этом южнокорейские специалисты сообщили, что этот взрыв оказался самым сильным за всю историю измерений: он был в 9,8 раза сильнее, чем при прошлом испытании ядерного оружия в сентябре 2016 года.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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