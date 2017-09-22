В Азребайджане ликвидируется крупная компания олигарха
22 сентября 2017 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане закрывается ЗАО Aznar, основным акционером которой является олигарх Фархад Ахмедов, который с 2012 года является также председателем Совета директоров ЗАО.
25 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Aznar. В повестку дня заседания включены вопросы ликвидации ЗАО Aznar, назначение ликвидационной комиссии и проведение соответствующих мероприятий в связи с ликвидацией, пишет АПА-Экономикс со ссылкой на объявление компании.
Предприятие работало с 1969 года, производило соки, которые поставлялись в республики Советского Союза. В 2006 году предприниматель Фархад Ахмедов выкупил завод и вложил средства в его восстановление, а также в посадку новых гранатовых садов. Тогда же был создан бренд Grante, а гранатовый сок под этим брендом с 2008 года завоевал ряд международных наград.
20 сентября о ликвидации филиалов и дочерних компаний в Азербайджане заявили 6 иностранных компаний. Bсе они были учреждены в 2013-2016 гг.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс выполнения соглашений между странами В ходе встречи министры обсудили ход выполнения достигнутых между президентами Армении и России договоренностей
Алексис Оганян пообещал привезти свою дочь в Армению «С 1991 года свободная от СССР наша маленькая страна продолжает развиваться. Малышка в один день посетит Армению»,- написал Оганян
В Москве открыли памятную доску армянскому оперному певцу Павлу Лисициану В открытии мемориала приняли участие гендиректор Большого театра Владимир Урин вместе с коллективом театра, родные Лисициана и поклонники его творчества
Изречения Ларри Гагосяна вошли в список цитат Forbes от 100 великих бизнесменов мира Конкуренцию ему составили такие выдающиеся предприниматели, как Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Тед Тернер