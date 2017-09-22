В Азребайджане ликвидируется крупная компания олигарха

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане закрывается ЗАО Aznar, основным акционером которой является олигарх Фархад Ахмедов, который с 2012 года является также председателем Совета директоров ЗАО.

25 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Aznar. В повестку дня заседания включены вопросы ликвидации ЗАО Aznar, назначение ликвидационной комиссии и проведение соответствующих мероприятий в связи с ликвидацией, пишет АПА-Экономикс со ссылкой на объявление компании.

Предприятие работало с 1969 года, производило соки, которые поставлялись в республики Советского Союза. В 2006 году предприниматель Фархад Ахмедов выкупил завод и вложил средства в его восстановление, а также в посадку новых гранатовых садов. Тогда же был создан бренд Grante, а гранатовый сок под этим брендом с 2008 года завоевал ряд международных наград.

20 сентября о ликвидации филиалов и дочерних компаний в Азербайджане заявили 6 иностранных компаний. Bсе они были учреждены в 2013-2016 гг.