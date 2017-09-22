Трамп и Эрдоган заявили о серьезных последствиях в результате референдума в Курдистане
22 сентября 2017 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказались против референдума о независимости Иракского Курдистана, заявив о «серьезных последствиях» в случае его проведения. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи лидеров в Нью-Йорке.
Лидеры подтвердили, что отвергают запланированный референдум регионального правительства Курдистана, запланированный на 25 сентября, и подтвердили также, что если референдум состоится, это будет иметь серьезные последствия, пишет РИА Новости.
Они призвали курдских лидеров начать процесс интенсивных переговоров по всем имеющимся вопросам — США и Турция готовы принять и поддержать этот процесс, отмечается в сообщении Белого дома.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс выполнения соглашений между странами В ходе встречи министры обсудили ход выполнения достигнутых между президентами Армении и России договоренностей
Алексис Оганян пообещал привезти свою дочь в Армению «С 1991 года свободная от СССР наша маленькая страна продолжает развиваться. Малышка в один день посетит Армению»,- написал Оганян
В Москве открыли памятную доску армянскому оперному певцу Павлу Лисициану В открытии мемориала приняли участие гендиректор Большого театра Владимир Урин вместе с коллективом театра, родные Лисициана и поклонники его творчества
Изречения Ларри Гагосяна вошли в список цитат Forbes от 100 великих бизнесменов мира Конкуренцию ему составили такие выдающиеся предприниматели, как Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Тед Тернер