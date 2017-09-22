Трамп и Эрдоган заявили о серьезных последствиях в результате референдума в Курдистане

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказались против референдума о независимости Иракского Курдистана, заявив о «серьезных последствиях» в случае его проведения. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи лидеров в Нью-Йорке.

Лидеры подтвердили, что отвергают запланированный референдум регионального правительства Курдистана, запланированный на 25 сентября, и подтвердили также, что если референдум состоится, это будет иметь серьезные последствия, пишет РИА Новости.

Они призвали курдских лидеров начать процесс интенсивных переговоров по всем имеющимся вопросам — США и Турция готовы принять и поддержать этот процесс, отмечается в сообщении Белого дома.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.