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Налбандян: Главное – вопрос статуса Карабаха

Налбандян: Главное – вопрос статуса Карабаха
22 сентября 2017 - 13:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Если вопрос статуса Карабаха будет решен, все остальные вопросы получат справедливое и логичное решение, поскольку все они являются производными. Такое заявление сделал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя свое прежнее заявление о возможной передаче карабахских территорий Азербайджану.

Ранее министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Ереван обсуждает с Азербайджаном возврат части территорий Нагорного Карабаха. «Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать Карабаху», — отметил Налбандян, добавив, что иных подробностей сообщить не может.

По его словам, ряд цитат и комментариев были вырваны из контекста.

«Я коснулся содержащихся в заявлениях руководителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ касательно урегулирования карабахского конфликта известных 3 принципов и 6 элементов, которые, по словам самих посредников, были разработаны и представлены сторонам как единое целое, и попытки отделить один принцип от другого или одно положение от другого сделают урегулирование невозможным. Именно это и делает Азербайджан столько лет.

Как несколько дней назад, выступая с трибуны ООН, подчеркнул президент Армении, главное – вопрос статуса Арцаха. Если вопрос статуса будет решен, все остальные вопросы получат справедливое и логичное решение, поскольку все они являются производными. Хотелось бы еще раз повторить то, о чем мы говорили многократно: решение всех этих вопросов возможно лишь при участии Нагорного Карабаха», – заявил министр.

Он также заявил, что на 23 сентября запланирована его встреча с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«В повестке дня – вопрос организации возможной встречи президентов Армении и Азербайджана. Будет обсужден также график планируемого визита сопредседателей в регион. Мы с Эльмаром Мамедъяровым будем говорить об этих 2 вопросах»,- добавил Налбандян.

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