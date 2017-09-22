С 2018 года лечение одного больного ВИЧ обойдется не более $75 в год
22 сентября 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Соглашение между ООН, рядом благотворительных организаций, правительствами двух стран и двух фармакологических концернов, подписанное в Нью-Йорке 21 сентября, сделает доступным лечение ВИЧ препаратом, который на данный момент считается лучшим средством от этого вируса в развитых странах.
До сих пор этот препарат был слишком дорогим для использования в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой, заявил директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Мишель Сидибе. Соглашение предусматривает с 2018 года максимальную стоимость лечения одного пациента в размере 75 долларов в год, пишет Deutsche Welle.
«Таким образом, улучшится жизнь миллионов людей, зараженных ВИЧ», - подчеркнул Сидибе.
По данным UNAIDS, медикаменты против ВИЧ в мире получают примерно половина из 36,7 миллиона человек, инфицированных этим вирусом. А те, кто проходят терапию, часто получают устаревшие препараты, которые имеют сильные побочные эффекты, или слишком сложны в употреблении. Медикамент с действующим веществом долутегравир состоит из одной капсулы, которую нужно принимать раз в день. Только ЮАР благодаря этому соглашению сможет в год экономить до 900 миллионов долларов США на терапию ВИЧ, сообщил министр здравоохранения страны Аарон Мотсоаледи.
Среди заключивших соглашение, кроме UNAIDS, также всемирный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в развивающихся странах Unitaid, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Агентство США по международному развитию USAID и его британский аналог DFID, а также правительства Кении и ЮАР. Соглашение будет действовать в 92 странах, в которых фармацевтические концерны Mylan Laboratories и Aurobindo Pharma имеют права на продажу своих медикаментов. По данным ООН, это позволит обеспечить лечение 9 из 10 нуждающихся в нем пациентов в развивающихся странах.
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