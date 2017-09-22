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Apple вновь отложила финальное производство iPhone X

Apple вновь отложила финальное производство iPhone X
22 сентября 2017 - 12:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Финальное производство флагманского смартфона iPhone X еще даже не началось, хотя Apple собирается начать принимать предварительные заказы через месяц. Об этом рассказал Кристофер Касо, аналитик из Raymond James, в отчете о своем исследовании цепочки поставок.

По словам Касо, компания Apple уже откладывала старт производства iPhone X, но не так давно начало производства было отложено еще раз. Теперь планируется, что полноценное производство начнется в середине октября, заметно позднее, чем ожидалось, пишет Ferra.ru.

С такими временными рамками полный объем производства развернется только в ноябре-декабре, а поставки задержатся до декабря.

Согласно заявлениям во время анонса, Apple начнет принимать предварительные заказы на iPhone X 27 октября 2017 года, а поставки должны начаться 3 ноября.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Финальное производство iPhone X снова отложено
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