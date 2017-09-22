Алвес организовал командный ужин в целях примирения Неймара и Кавани
22 сентября 2017 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Защитник «ПСЖ» Дани Алвес пригласил всех игроков команды на ужин, чтобы урегулировать конфликт между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани.
Ужин прошел в одном из ресторанов Парижа. На мероприятии присутствовали все игроки команды. Это способствовало сближению игроков и уменьшению напряжения в клубе, пишет Sports.ru со ссылкой на L’Equipe.
В матче 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:0) Кавани собирался пробить штрафной, но Дани Алвес забрал у него мяч, а затем отдал Неймару.
Ранее стало известно, что внутри «Пари Сен-Жермен» разразился скандал. Поссорились два лидера парижан – бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани. Два нападающих поссорились из-за пенальти. В матче с «Лионом» бразилец намеревался сам выполнить 11-метровый, но Кавани, являющийся штатным пенальтистом «ПСЖ», пробил сам и не реализовал попытку.
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