Apple начала продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus
22 сентября 2017 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple начала 22 сентября продажи смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus в странах первой волны запуска. Оформившим предзаказы смартфоны начали доставляться, розничные магазины Apple и ее партнеров также открываются с возможностью купить iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Первым покупателем iPhone нового поколения оказался Мазен Куруш, «занявший очередь», установив со своими друзьями палатку рядом с фирменным магазином Apple в Сиднее аж за десять дней до старта продаж, пишет Ferra.ru.
Модели iPhone 8 и 8 Plus представляют собой не слишком большое обновление по сравнению с iPhone 7 и 7 Plus. По крайней мере, если сравнивать с флагманским iPhone X. Флагманская модель iPhone X станет доступна позднее, предзаказ стартует 27 октября 2017 года, а поставки начнутся 3 ноября.
iPhone 8 и iPhone 8 Plus доступны в золотистом, золотистом и цвете «серый космос» с памятью 64 ГБ и 256 ГБ. С 22 сентября дня их купить в Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Китае, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Пуэрто-Рико, Сингапуре, Испании, Швеции, Швейцарии, на Тайване, в ОАЭ, Великобритании, США и американских Виргинских островах. Цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартуют от $699 и $799 за версии с 64 ГБ, модели с 256 ГБ стоят в США $849 и $949.
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