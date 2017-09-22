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Ашотян: Мы в Баку, чтобы не допустить антиармянской риторики на мероприятии с участием европейцев

Ашотян: Мы в Баку, чтобы не допустить антиармянской риторики на мероприятии с участием европейцев
22 сентября 2017 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянские депутаты отправились в Баку,чтобы не допустить пропаганды и антиармянской риторики на мероприятии, в котором участвуют европейские депутаты.Об этом заявил в Баку глава комиссии парламента Армении по внешним отношениям Армен Ашотян.

«Мы приехали потому, что «Евронест» является для нас важной платформой. Армения готовится подписать с Европейским союзом новое соглашение. Кроме того, мы приехали для того, чтобы не допустить пропаганды и антиармянской риторики на мероприятии, в котором участвуют европейские депутаты. К сожалению, в некоторых выступлениях были подобного рода риторики. Однако следует учесть, что мы приехали сюда не для того, чтобы обсудить нагорно-карабахский конфликт», - подчеркнул он, пишет АПА.

Ашотян также отметил, что единственным легитимным форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Минская группа ОБСЕ.

«Переговоры ведутся в этой рамке. К сожалению, в апреле прошлого года Азербайджан возобновил военные операции, что нарушило этот процесс. Сегодня деятельность Минской группы направлена на восстановление доверия между сторонами. Вы знаете, что во время встреч в Вене и Санкт-Петербурге было принято решение расширить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ, привести в действие механизм расследования инцидентов на линии соприкосновения войск. К следующему раунду переговоров можно перейти только после восстановления доверия. Нагорно-карабахский вопрос должен быть решен мирным путем, в рамках территориальной целостности, права народов на самоопределение и при гарантии безопасности со стороны международной общественности. Эти принципы должны быть на столе переговоров. Сейчас важно, чтобы все стороны не отказались принять шаги в этом процессе»,- отметил Ашотян.

Председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян и депутат парламента Мане Тандилян отправились в Баку. Делегация примет участие в форуме, организуемом комиссией по социальным, образовательным, культурным вопросам ПА «Евронест». Мероприятие посвящено вопросам здоровья женщин и стимулирования гендерного равенства.

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