Изречения Ларри Гагосяна вошли в список цитат Forbes от 100 великих бизнесменов мира

PanARMENIAN.Net - Изречения известного американского арт-дилера армянского происхождения, основателя сети галерей Gagosian Gallery Ларри Гагосяна вошли в список цитат Forbes от 100 великих бизнесменов мира. Конкуренцию ему составили такие выдающиеся предприниматели, как Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Тед Тернер.

В частности на страницах Forbes появились воспоминания Гагосяна, связанные с миллиардером Си Ньюхаус, пишет Sputnik-Армения.

«Миллиардер Си Ньюхаус как-то решил купить картину художника Роя Лихтенштейна «Аллоха» стоимостью в миллион долларов. В те времена так дорого стоили единичные полотна. Я сказал «давайте выпишем чек и купим ее». Си, который, повторяю, был миллиардером, сказал: «нет, я не буду выписывать чек на миллион долларов, давайте каждый месяц выплачивать по 100 тысяч долларов в течение 10 месяцев». Когда я его спросил: почему, он ответил: «Я не хочу, чтобы они думали, что эти деньги даются легко». Для меня это было важным уроком. Сегодня же «Аллоха» стоит более 100 миллионов долларов», — рассказал Гагосян.

Ларри Гагосян родился в 1945 году в Лос-Анджелесе, его бабушка и дедушка были выходцами из Армении. Учился в Калифорнийском университете на факультете английской и американской литературы. Ларри начинал свою карьеру с торговли плакатами у здания Калифорнийского университета, а уже в 1976 году открыл собственную галерею. В 1979 году Гагосян переехал в Нью-Йорк. Позже он познакомился с влиятельным арт-дилером Лео Кастелли, которого потом называл своим учителем.

В одном из интервью он рассказал, что время, проведенное в доме Кастелли, не прошло даром, он многому научился. Благодаря связям с Кастелли Гагосян вскоре стал важным человеком на Манхэттене. Он начал сотрудничать с владельцем издательского дома Conde Nast Си Ньюхаусом, а в 1988 году поставил свой первый рекорд, купив картину «Фальстарт» Джаспера Джонса за 17 миллионов долларов.