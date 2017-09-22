В Москве открыли памятную доску армянскому оперному певцу Павлу Лисициану
22 сентября 2017 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - На фасаде дома номер 8 на Тверской улице Москвы открылась памятная доска советскому и армянскому оперному певцу, солисту Большого театра Павлу Лисициану.
Народный артист СССР прожил в этом доме на Тверской более сорока лет.
В открытии мемориала приняли участие гендиректор Большого театра Владимир Урин вместе с коллективом театра, родные Лисициана и поклонники его творчества, пишет Rusarminfo.
Павел Лисициан родился в 1911 году во Владикавказе в музыкальной семье. В четыре года он уже исполнял армянские, русские, украинские песни. Закончил Ленинградское музыкальное училище, экстерном — Ереванскую консерваторию. Был солистом Михайловского театра, а во время Великой Отечественной войны дал около пятисот концертов на фронте.С 1940 по 1966 год Павел Лисициан был солистом Большого театра, где на его счету более 1800 спектаклей. Известный баритон ушел из жизни в 2004 году.
Самое значимое
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Последние новости
Ашотян: Мы в Баку, чтобы не допустить антиармянской риторики на мероприятии с участием европейцев Ашотян также отметил, что единственным легитимным форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Минская группа ОБСЕ
В Ереване ожидается гроза В вечерние часы 23 и 24 сентября в отдельных северных районах ожидается кратковременный дождь с грозой
Apple начала продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus Оформившим предзаказы смартфоны начали доставляться, розничные магазины Apple и ее партнеров также открываются с возможностью купить iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Глава Минобороны РА представил конгрессменам США ситуацию на передовой в Карабахе Саркисян также представил конгрессменам программы сотрудничества Армении и США в оборонной сфере