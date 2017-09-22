В Москве открыли памятную доску армянскому оперному певцу Павлу Лисициану

PanARMENIAN.Net - На фасаде дома номер 8 на Тверской улице Москвы открылась памятная доска советскому и армянскому оперному певцу, солисту Большого театра Павлу Лисициану.

Народный артист СССР прожил в этом доме на Тверской более сорока лет.

В открытии мемориала приняли участие гендиректор Большого театра Владимир Урин вместе с коллективом театра, родные Лисициана и поклонники его творчества, пишет Rusarminfo.

Павел Лисициан родился в 1911 году во Владикавказе в музыкальной семье. В четыре года он уже исполнял армянские, русские, украинские песни. Закончил Ленинградское музыкальное училище, экстерном — Ереванскую консерваторию. Был солистом Михайловского театра, а во время Великой Отечественной войны дал около пятисот концертов на фронте.С 1940 по 1966 год Павел Лисициан был солистом Большого театра, где на его счету более 1800 спектаклей. Известный баритон ушел из жизни в 2004 году.