Алексис Оганян пообещал привезти свою дочь в Армению

PanARMENIAN.Net - Основатель социальной сети Reddit Алексис Оганян пообещал, что его дочь Олимпия приедет Армению. Об этом он написал 21 сентября в Instagram, поздравив Армению с Днем независимости.

«С 1991 года свободная от СССР наша маленькая страна продолжает развиваться. Малышка в один день посетит Армению»,- написал Оганян.

Оганян также опубликовал давнюю фотографию своего выступления в Генеральной Ассамблее ООН, в отведенной для армянской делегации части.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс родила дочь своему избраннику Алексису Оганяну 1 сентября. 15 сентября Оганян и Уильямс завели страницу дочери в Инстаграме. На страницу новорожденной Олимпии Оганян за неделю подписались более 50 тысяч пользователей.