Неймар извинился перед одноклубниками
22 сентября 2017 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Форвард «ПСЖ» Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с Эдинсоном Кавани.
Нападающий «ПСЖ» погасил напряжение в команде после скандала с Эдинсоном. Во время тренировки бразилец принес извинения всем одноклубникам и заявил, что сожалеет о своем поведении. Капитан «ПСЖ» и соотечественник Неймара Тьяго Силва выступил переводчиком, пишет Eurosport со ссылкой на L'Equipe.
Скандал произошел во время матча с «Лионом» (2:0). Неймар и Дани Алвес не дали Кавани пробить штрафной, а уругваец отнял у самого дорогого футболиста в истории пенальти. Инсайдеры утверждали, что Эдинсон и Неймар были в гневе после матча, а бразилец якобы попросил руководство избавиться от Кавани.
21 сентября Эмери объявил, что уругвайский форвард останется штатным исполнителем пенальти.
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