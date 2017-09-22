PanARMENIAN.Net - Форвард «ПСЖ» Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с Эдинсоном Кавани.

Нападающий «ПСЖ» погасил напряжение в команде после скандала с Эдинсоном. Во время тренировки бразилец принес извинения всем одноклубникам и заявил, что сожалеет о своем поведении. Капитан «ПСЖ» и соотечественник Неймара Тьяго Силва выступил переводчиком, пишет Eurosport со ссылкой на L'Equipe.

Скандал произошел во время матча с «Лионом» (2:0). Неймар и Дани Алвес не дали Кавани пробить штрафной, а уругваец отнял у самого дорогого футболиста в истории пенальти. Инсайдеры утверждали, что Эдинсон и Неймар были в гневе после матча, а бразилец якобы попросил руководство избавиться от Кавани.

21 сентября Эмери объявил, что уругвайский форвард останется штатным исполнителем пенальти.