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Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс выполнения соглашений между странами

Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс выполнения соглашений между странами
22 сентября 2017 - 17:37 AMT

PanARMENIAN.Net - 21 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ходе встречи министры обсудили ход выполнения достигнутых между президентами Армении и России договоренностей, затронули ряд вопросов повестки дня армяно-российских союзнических отношений, а также вопросы повестки дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Налбандян и Лавров обсудили график предстоящих взаимных визитов на высоком уровне.

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