Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс выполнения соглашений между странами

PanARMENIAN.Net - 21 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ходе встречи министры обсудили ход выполнения достигнутых между президентами Армении и России договоренностей, затронули ряд вопросов повестки дня армяно-российских союзнических отношений, а также вопросы повестки дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Налбандян и Лавров обсудили график предстоящих взаимных визитов на высоком уровне.