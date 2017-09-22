Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс выполнения соглашений между странами
22 сентября 2017 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 21 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В ходе встречи министры обсудили ход выполнения достигнутых между президентами Армении и России договоренностей, затронули ряд вопросов повестки дня армяно-российских союзнических отношений, а также вопросы повестки дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Налбандян и Лавров обсудили график предстоящих взаимных визитов на высоком уровне.
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Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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