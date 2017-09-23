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Азербайджанский депутат: Если бы армяне сидели с вином в ресторане, об их головы разбили бы бутылки

Азербайджанский депутат: Если бы армяне сидели с вином в ресторане, об их головы разбили бы бутылки
23 сентября 2017 - 10:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, депутат Рафаель Джабраилов вышел из себя из-за того, что армянские депутаты Армен Ашотян и Мане Тандилян, находящиеся в Баку в рамках «Евронест», в День независимости Армении, 21 сентября, сфотографировались с наполненными бокалами в руках.

Азербайджанский депутат заявил, что армяне сделали это намеренно, пишет Haqqin.az со ссылкой на Qafqazinfo.

«Армянские депутаты пытаются таким образом разозлить азербайджанское общество и заработать себе дивиденды в среде своих избирателей. Мне кажется, такими фотографиями они нарочито провоцируют азербайджанцев, чтобы кто-то не выдержал и набросился бы на армян с кулаками. Разумеется, представители Армении сразу же растрезвонят об этом на весь мир и привычно выставят себя жертвами.

Фото с бокалами в руках армянские депутаты сделали в своем номере в отеле. Если бы они сидели в ресторане и там вели себя неподобающе, то какой-нибудь азербайджанец непременно бы разбил бутылку со спиртным об их головы. Честно говоря, если бы такое случилось, для меня бы это стало просто как маслом по сердцу. Хотя, рассуждая хладнокровно, я и понимаю, что это - не метод», - признал депутат.

Председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян и депутат парламента Мане Тандилян отправились в Баку. Делегация примет участие в форуме, организуемом комиссией по социальным, образовательным, культурным вопросам ПА «Евронест». Мероприятие посвящено вопросам здоровья женщин и стимулирования гендерного равенства.

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