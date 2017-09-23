Азербайджанский депутат: Если бы армяне сидели с вином в ресторане, об их головы разбили бы бутылки
23 сентября 2017 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, депутат Рафаель Джабраилов вышел из себя из-за того, что армянские депутаты Армен Ашотян и Мане Тандилян, находящиеся в Баку в рамках «Евронест», в День независимости Армении, 21 сентября, сфотографировались с наполненными бокалами в руках.
Азербайджанский депутат заявил, что армяне сделали это намеренно, пишет Haqqin.az со ссылкой на Qafqazinfo.
«Армянские депутаты пытаются таким образом разозлить азербайджанское общество и заработать себе дивиденды в среде своих избирателей. Мне кажется, такими фотографиями они нарочито провоцируют азербайджанцев, чтобы кто-то не выдержал и набросился бы на армян с кулаками. Разумеется, представители Армении сразу же растрезвонят об этом на весь мир и привычно выставят себя жертвами.
Фото с бокалами в руках армянские депутаты сделали в своем номере в отеле. Если бы они сидели в ресторане и там вели себя неподобающе, то какой-нибудь азербайджанец непременно бы разбил бутылку со спиртным об их головы. Честно говоря, если бы такое случилось, для меня бы это стало просто как маслом по сердцу. Хотя, рассуждая хладнокровно, я и понимаю, что это - не метод», - признал депутат.
Председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян и депутат парламента Мане Тандилян отправились в Баку. Делегация примет участие в форуме, организуемом комиссией по социальным, образовательным, культурным вопросам ПА «Евронест». Мероприятие посвящено вопросам здоровья женщин и стимулирования гендерного равенства.
Самое значимое
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Последние новости
Борец Карен Асланян стал чемпионом мира среди военнослужащих Карен Асланян завоевал титул чемпиона мира, а Армен Акопян довольствовался серебряной медалью
Неймар извинился перед одноклубниками Во время тренировки бразилец принес извинения всем одноклубникам и заявил, что сожалеет о своем поведении
Изречения Ларри Гагосяна вошли в список цитат Forbes от 100 великих бизнесменов мира Конкуренцию ему составили такие выдающиеся предприниматели, как Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Тед Тернер
Ашотян: Мы в Баку, чтобы не допустить антиармянской риторики на мероприятии с участием европейцев Ашотян также отметил, что единственным легитимным форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Минская группа ОБСЕ