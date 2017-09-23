Борец Карен Асланян стал чемпионом мира среди военнослужащих
23 сентября 2017 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - На стартовавшем 22 сентября в Клайпеде чемпионате мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих Армения представлена восемью спортсменами.
Из четырех вышедших на ковер борцов двое - Карен Асланян (66 кг) и Армен Акопян (71 кг), вышли в финал, передает пресс-служба НОКА.
Карен Асланян завоевал титул чемпиона мира, а Армен Акопян довольствовался серебряной медалью.
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