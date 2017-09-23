Имена троих конгрессменов США включены в «черный список» Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Имена трех членов Палаты представителей Конгресса США — Дэвида Валадао, Фрэнка Паллоне и Тулси Геббрда, — посетивших Карабах, внесены в «черный список» Азербайджана. . Об этом сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел АР Хикмет Гаджиев.

«К сожалению, такого рода незаконными и предвзятыми действиями они наносят урон авторитету Конгресса США в глазах азербайджанской и международной общественности», — отметил Гаджиев, пишет Sputnik-Азербайджан.

В заявлении отмечается, что своими действиями конгрессмены «оказывают поддержку политике Армении».

В Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) 20 сентября прибыли члены Палаты представителей США Фрэнк Паллоне и Тулcи Гебբрд в сопровождении постоянного представителя Арцаха в США Роберта Аветисяна, сопредседателя Армянской ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамяна и директора американского филиала фонда «Айастан» Марии Мигранян.