Глава МИД Армении встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Эдвард Налбандян встретился в Нью-Йорке с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Игорем Поповом (Россия) и Стефаном Висконти (Франция). На встрече присутствовал также Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик.

Налбандян поздравил Эндрю Шофера со вступлением но новую должность и подчеркнул важность формата сопредседательства в деле мирного урегулирования карабахского конфликта.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг необходимых шагов по формированию благоприятных условий для продвижения процесса исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы.

Собеседники коснулись вопросов предстоящей 23 сентября встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Ранее Налбандян заявил, что на 23 сентября запланирована его встреча с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. «В повестке дня – вопрос организации возможной встречи президентов Армении и Азербайджана. Будет обсужден также график планируемого визита сопредседателей в регион. Мы с Эльмаром Мамедъяровым будем говорить об этих 2 вопросах»,- добавил Налбандян.