Выставку Айвазовского в Ереване за неделю посетили 4000 человек

PanARMENIAN.Net - В Ереване выставку, посвященную 200-летию со дня рождения выдающего мариниста армянского происхождения Ивана Айвазовского, за неделю посетили 4000 человек. Об этом сообщается на странице в Facebook Национальной картинной галереи Армении.

Выставка продлиться до 15 января 2018 года. На выставке представлены 52 живописных и 26 графических полотен, одна декоративная работа и одна скульптура, также 26 документов, связанных с жизнью и творчеством Айвазовского. Центральная часть концепции выставки основана на картине «Хаос. Сотворение мира», которая никогда до этого не выставлялась в Армении и вообще за 120 лет выводилась за пределы Конгрегации мхитаристов лишь дважды.

Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.