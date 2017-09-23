ФИФА назвала 10 номинантов на премию за лучший гол года
23 сентября 2017 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена номинантов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую автору лучшего гола сезона.
В список претендентов включены: Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»), Алехандро Камарго («Универсидад де Консепсьон»), Дейна Кастелланос (сборная Венесуэлы до 17 лет), Мусса Дембеле («Селтик»), Оливье Жиру («Арсенал»), Авилес Уртадо («Тихуана»), Марио Манджукич («Ювентус»), Оскарине Масулуке («Барока»), Неманья Матич («Челси»), Хорди Мбула («Барселона» до 19 лет), пишет RT.
Церемония награждения состоится 23 октября в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Зидан, Конте и Аллегри номинированы на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.
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