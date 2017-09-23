Армяно-иранский фильм «Ева» покажут в кинотеатрах Еревана

PanARMENIAN.Net - 24 сентября в ереванских кинотеатрах стартует показ армяно-иранского фильма «Ева», режжисером которого является иранская армянка Ананид Абад.

Фильм снят на армянском языке и представляет историю быта одной карабахской деревни, жители которой противостоят различным испытаниям и в послевоенный период продолжают борьбу за право на существование.

Фильм представляет собирательный образ жителей Армении и Арцаха, описывает армянские этнические традиции, охватывая общечеловеческие ценности.

Сюжетная линия повествует о сложной жизни молодой женщины-врача, об ответственности за собственные поступки и утверждает, что извечная мудрость и загадка бессмертия древней нации и всего человечества заключается в принципе взаимопомощи в минуту опасности.