Times: Британия готова заплатить $54 млрд за выход из ЕС
23 сентября 2017 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Британское правительство готово выплатить 40 млрд фунтов ($54 млрд) Евросоюзу в качестве отступных за выход из состава сообщества. Об этом пишет газета Times по следам программной речи по Brexit, с которой во Флоренции выступила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.
Издание цитирует при этом двух источников в Брюсселе. По расчетам Times, эта сумма складывается из двух компонентов. Один из них - подтвержденные во флорентийской речи Мэй обязательства Лондона производить выплаты в ЕС до завершения нынешнего бюджетного периода, рассчитанного до 2020 года. Речь идет о расходах в районе 20 млрд фунтов, пишет ТАСС.
Другой компонент примерно такого же размера - иные обязательства Великобритании, которые, по информации издания, будут обговорены отдельно, а выплаты могут растянуться на долгие годы.
При этом официально никакая сумма «счета за Brexit», как окрестили его местные СМИ, не подтверждается.
Ранее газета Financial Times писала о том, что британское правительство готово согласиться на выплату €20 млрд (17 млрд фунтов), а еще ранее то же издание информировало, что запросы Брюсселя гораздо больше, и что ЕС устроила бы сумма около €100 млрд (88 млрд фунтов).
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