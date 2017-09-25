Тигран Амасян даст благотворительный концерт в Гюмри

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный армянский пианист, джазмен и композитор Тигран Амасян 11 ноября даст большой концерт во втором по величине армянском городе Гюмри, откуда родом сам музыкант.

Благотворительный концерт состоится в Государственном академическом драматическом театре имени В. Айчемана.

По словам директора театра Тиграна Вирабяна, концерт Амасяна организован для Фонда поддержки драматического театра Гюмри, пишет Asparez.am.

Всемирно известный джазовый пианист Тигран Амасян родился в 1987 году в городе Гюмри Ширакской области Армении. Амасян удостоен многочисленных престижных наград, в частности в 2003 году он занял 3-е место на Международном конкурсе джаз-пианистов в Париже, а также 1-е место на таких конкурсах, как Jazz a Juan Revelations и Montreux Jazz Solo Piano Competition. В 2005 году Т.Амасян занял 3-е место в Московском международном конкурсе джаз-пианистов, в 2006 году музыкант удостоился 1-го места в Международном конкурсе джаз-пианистов в Монако и в Международном конкурсе джазовых исполнителей имени Телониуса Монка (Thelonious Monk Jazz Competition), в состав жюри которого входили такие американские джазовые пианисты и композиторы, как Херберт Хэнкок, Эндрю Хилл, Билли Тейлор, Рэнди Вестон, а также панамский джазовый пианист и композитор Данило Перес.

С 2006 года Тигран Амасян выпустил 4 альбома, а в 2011 году компания Universal Music выпустила альбом музыканта под названием A Fable.