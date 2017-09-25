// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Иракские курды проводят референдум о независимости

Иракские курды проводят референдум о независимости
25 сентября 2017 - 10:52 AMT

PanARMENIAN.Net - 25 сентября в 8 утра по местному времени в Ираке начался референдум о независимости Иракского Курдистана, открылись избирательные участки для голосования.

Первым проголосовавшим стал бизнесмен из Китая. Он принял участие в онлайн-голосовании.

Голосование в курдских общинах других стран началось 23 сентября и все еще продолжается. По предварительным данным, 98% проголосовали за независимость.

25 сентября жители иракской автономии решат, оставаться ли в составе Ирака или провозгласить независимость. Официальный Багдад выступил против проведения референдума. Анкара также назвала его незаконным.

 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
В Ростове-на-Дону крупный пожар: 25 домов горят
Трамп: США будут воевать в Афганистане до полной победы
Российские вертолетчики и спецназ отрабатывают в Армении действия в высокогорье
США прекращает выдачу неиммиграционных виз в регионах России
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении похолодает на 6-8 градусов С 25-26 сентября на территории республики ожидается высокий риск возникновения пожара.
Аронян сыграл вничью во второй партии финального матча Кубка мира по шахматам Армянский гроссмейстер был близок к успеху, но в решающий момент не нашел пути к победе
МГ ОБСЕ готовится к встрече президентов Армении и Азербайджана Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик также принял участие во встрече
Тигран Амасян даст благотворительный концерт в Гюмри Благотворительный концерт состоится в Государственном академическом драматическом театре имени В. Айчемана