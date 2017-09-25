Иракские курды проводят референдум о независимости
25 сентября 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 сентября в 8 утра по местному времени в Ираке начался референдум о независимости Иракского Курдистана, открылись избирательные участки для голосования.
Первым проголосовавшим стал бизнесмен из Китая. Он принял участие в онлайн-голосовании.
Голосование в курдских общинах других стран началось 23 сентября и все еще продолжается. По предварительным данным, 98% проголосовали за независимость.
25 сентября жители иракской автономии решат, оставаться ли в составе Ирака или провозгласить независимость. Официальный Багдад выступил против проведения референдума. Анкара также назвала его незаконным.
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