Иракские курды проводят референдум о независимости

PanARMENIAN.Net - 25 сентября в 8 утра по местному времени в Ираке начался референдум о независимости Иракского Курдистана, открылись избирательные участки для голосования.

Первым проголосовавшим стал бизнесмен из Китая. Он принял участие в онлайн-голосовании.

Голосование в курдских общинах других стран началось 23 сентября и все еще продолжается. По предварительным данным, 98% проголосовали за независимость.

25 сентября жители иракской автономии решат, оставаться ли в составе Ирака или провозгласить независимость. Официальный Багдад выступил против проведения референдума. Анкара также назвала его незаконным.