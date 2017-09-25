МГ ОБСЕ готовится к встрече президентов Армении и Азербайджана
25 сентября 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стегафан Висконти и Эндрю Шафер провели отдельные встречи, а затем и совместную с главами МИД Армении Эдвардом Налбандяном и Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым с 22 по 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик также принял участие во встрече.
«Главная цель встречи глав МИД Армении и Азербайджана состояла в том, чтобы обсудить текущую ситуацию в зоне конфликта, изучить пути активизации переговорного процесса и подготовиться к предстоящему саммиту между президентами Армении и Азербайджана»,- говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Сопредседатели ожидают, что встреча на высшем уровне будет способствовать укреплению доверия и политической воли между сторонами в поиске компромиссных решений по ключевым вопросам урегулирования.
Министры выразили готовность сотрудничать с сопредседателями в подготовке к успешному саммиту в ближайшем будущем.
Сопредседатели намерены посетить регион в начале октября.
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