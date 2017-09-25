Аронян сыграл вничью во второй партии финального матча Кубка мира по шахматам
25 сентября 2017 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам 24 сентября состоялась вторая партия финального матча Левон Аронян – Дин Лижэнь.
Армянский гроссмейстер был близок к успеху, но в решающий момент не нашел пути к победе. Китайский шахматист сумел завершить партию вничью. Счет стал 1:1, пишет пресс-служба НОКА.
Третья партия состоится 25 сентября.
В финале будет сыграно четыре партии. Финалисты Кубка мира получат право играть в турнире претендентов на шахматную корону. Кубок мира завершится 27 сентября.
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