DNA India: Монастырское великолепие Армении

PanARMENIAN.Net - Армения гнездится в захватывающих ущельях, под сенью библейского Арарата и на берегу лазурного озера Севан, пишет издание DNA India.

В статье рассказывается о многовековых языческих храмах, церквях и монастырях страны, погруженных в миф.

«Армения - южнокавказская страна с трехмиллионным населением, расположенная между Грузией, Турцией, Ираном и Азербайджаном,- первая в мире страна, принявшая христианство в качестве государственной религии еще в 301 году. Наследие этого - богатство церквей и монастырей, их около 4000, некоторы относятся к IV веку»,- говорится в статье.

Издание описывает монастырь Хор Вирап, а также храм Гарни в эллинском стиле, находящийся всего в часе езды от Еревана.

«История повествует, что, когда христианство было официально принято в Армении, все языческие храмы были снесены и заменены церквями. Однако Гарни считался слишком драгоценным, поэтому его оставили нетронутым»,- говорится в статье.

Издание рассказывает также о монастыре 4 века - Гегарде, который частично высечен в скале. В статье отмечается, что «в воздухе вокруг Гегарда висит запах ладана».