В Армении похолодает на 6-8 градусов

PanARMENIAN.Net - В Армении в вечерние часы с 25-26 сентября в основном в северных районах и с 27-29 в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха с 27-29 сентября понизится на 6-8 градусов.

С 25-26 сентября на территории республики ожидается высокий риск возникновения пожара.

В Ереване в вечерние часы с 25-26 сентября ожидается гроза, в отдельных местах возможен кратковременный дождь, а с 27-29 сентября ожидается дождь с грозой.