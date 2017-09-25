В Армении похолодает на 6-8 градусов
25 сентября 2017 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении в вечерние часы с 25-26 сентября в основном в северных районах и с 27-29 в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.
Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха с 27-29 сентября понизится на 6-8 градусов.
С 25-26 сентября на территории республики ожидается высокий риск возникновения пожара.
В Ереване в вечерние часы с 25-26 сентября ожидается гроза, в отдельных местах возможен кратковременный дождь, а с 27-29 сентября ожидается дождь с грозой.
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