Россия запретила ввоз зараженных яблок, груш и сливы из Азербайджана
25 сентября 2017 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - На российско-азербайджанской границе задержали 120 килограммов яблок, 83 килограмма груш и 78 килограммов слив, поступивших из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба дагестанского управления Россельхознадзора.
В яблоках, грушах и сливах был обнаружен вредоносный объект – восточная плодожорка. Во всех трех случаях инспекторы фитосанитарного контроля запретили ввоз подкарантинной продукции в Россию, пишет АПА.
Перевозчики грузов привлечены к административной ответственности. Они признаны виновными в нарушении закона «О карантине растений».
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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