Армянский велогонщик Грачья Шабоян сошел с дистанции на ЧМ

PanARMENIAN.Net - На прошедшем в норвежском городе Берген чемпионате мира по шоссейным велогонкам за Армению выступил проживающий и тренирующийся в настоящее время в США Грачья Шабоян, который стартовал в молодежной групповой гонке на 135 км.

В ходе развернувшейся борьбы на дистанции несколько раз имели место массовые падения, и участники разделились на группы. В результате Шабоян уступил позиции и, не уместившись во временной лимит, сошел с дистанции, пишет пресс-служба НОКА.

Из 189 стартовавших велогонщиков финиша достигли 129.