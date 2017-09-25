В ПСЖ страсти не утихают: Кавани отказался «продать» Неймару право бить пенальти

PanARMENIAN.Net - Нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Эдисон Кавани отказался уступить право пробития пенальти бразильцу Неймару.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи предложил Кавани миллион евро вне зависимости от того, станет ли Кавани лучшим бомбардиром чемпионата Франции, но уругваец от денег отказался, пишет Lenta.ru со ссылкой на elpais.com.

На данный момент на счету Кавани семь забитых мячей, у Неймара четыре гола.

24 сентября Der Spiegel назвал зарплату Неймара в ПСЖ. Бразилец получает более трех миллионов евро в месяц и живет в особняке, который обходится ему в 14 тысяч евро ежедневно. Он перешел в ПСЖ из «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро. Основной причиной перехода называлось желание Неймара выйти из тени другого нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.

17 сентября во время матча чемпионата Франции с «Лионом» Неймар и Кавани не смогли решить, кто будет бить пенальти. Одиннадцатиметровый исполнил уругваец, а в раздевалке после матча одноклубники повздорили еще раз. Позднее защитник Дани Алвес организовал командный ужин и помирил форвардов. Главный тренер команды Унаи Эмереи назначил Кавани штатным пенальтистом ПСЖ.